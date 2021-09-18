“الإطفاء” تجري قرعتها العلنية لاختيار 380 طالبا

قال نائب رئيس قوة الإطفاء العام لقطاع التنمية البشرية ورئيس لجنة القبول اللواء محمد الشطي إن القوة بدأت في إجراء القرعة العلنية لاختيار 380 طالبا لست دورات من أصل 735 طالبا اجتازوا الاختبارات بالتعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، وذلك في صالة اليد في نادي الكويت الرياضي.

وأعلنت لجنة القرعة عن تزكية 130 طالبا من أصل 140 مطلوبين لدورة وكيل عريف مكافحة.