تسليم وبدء التشغيل الآمن لمركز التجميع 31 بـ “نفط الكويت”

زار الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية هاشم هاشم، منطقة عمليات الشركة في شمال الكويت، حيث رافقه الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت عماد محمود سلطان.

وكان في استقبال هاشم والوفد المرافق كل من نائب الرئيس التنفيذي لشمال الكويت علي الكندري، ونائب الرئيس التنفيذي للمشاريع الكبرى والخدمات الفنية خالد العتيبي، بالإضافة إلى عدد من مديري المجموعات ورؤساء فرق العمل المشاركة في مشروع إنشاء وتشغيل مركز التجميع 31.

وجاءت الزيارة التي نظمها فريق عمل التخطيط (شمال الكويت)، بمناسبة تسليم وبدء التشغيل الآمن لمركز التجميع 31، وكذلك لاستعراض آخر المستجدات والإنجازات البارزة في منطقة العمليات بشمال الكويت وفي حقول النفط الثقيل.

وخلال الزيارة، تم تقديم سلسلة من العروض الفنية المختارة، والتي قدمها عدد من رؤساء الفرق والمهندسين، بالإضافة إلى ممثلين عن شركة «شل».

كما قامت مجموعة العمليات (شمال الكويت)، وبالتعاون مع فريق عمل المشاريع الكبرى (8)، بتقديم عرض مشترك عن مشروع مركز التجميع الجديد، والذي يعتبر إنجازاً إستراتيجياً مهماً، حيث إنه يساهم في إنتاج 100 ألف برميل نفط و62.5 مليون قدم مكعبة من الغاز المصاحب يومياً، إضافة إلى 240 ألف برميل من المياه المعالجة، كما أنه يضم خطاً لتصدير النفط الخام، وخطاً آخر لتصدير الغاز متصلاً بمحطة تعزيز الغاز 132، فضلاً عن خط ثالث لتصدير المياه المنتجة إلى محطة معالجة المياه.

وقدم هاشم الشكر وكرم جميع المشاركين في المشروع تقديراً لجهودهم المميزة.

وكان هاشم، زار صباح اليوم، عددا من المشاريع المهمة في شركة نفط الكويت للوقوف على المراحل النهائية لعمليات التشغيل في شمال الكويت.

وشملت الزيارة مشاريع نفطية في الروضتين والصابرية والنفط الثقيل.