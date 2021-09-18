“كأس الأمير”.. القادسية يضرب موعدا مع العربي في نصف النهائي

ضرب القادسية موعداً ساخناً مع غريمه التقليدي العربي في 26 من الشهر الجاري ضمن الدور نصف النهائي لكأس سمو الأمير لكرة القدم والمرحّلة من الموسم الماضي، بعد تجاوزه برقان بهدفين دون مقابل في المباراة التي جرت الليلة، على استاد علي صباح السالم بنادي النصر، ضمن الدور ربع النهائي للمسابقة.

وبعد شوط أول سلبي على صعيد النتيجة، نجح الأردني أحمد الرياحي في افتتاح التسجيل للقادسية في الدقيقة الثانية من الشوط الثاني، قبل ان يمنح مدافع برقان محمد العلي الهدف الثاني لـ «الأصفر» بالخطأ في مرمى فريقه (72).