وزير الإعلام يحدد ضوابط إجازة نصوص المسلسلات المنتجة في الكويت

أصدر وزير الاعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، اليوم الأحد، قرارا وزاريا في شأن ضوابط إجازة نصوص المسلسلات التلفزيونية التي تنتجها مؤسسات الانتاج الفني بالكويت بهدف تنظيم وتسهيل اجراءات الاجازة وحفظ الحقوق الملكية لمؤلف العمل.

وقال الوكيل المساعد للصحافة والمطبوعات والنشر بوزارة الاعلام عادل العازمي في بيان صحافي ان القرار يعتمد في مرجعيته على قوانين وتشريعات الدولة ذات الصلة اذ نص على وجوب ايداع نص المسلسل التلفزيوني المزمع اجازته بمكتبة الكويت الوطنية بهدف حماية حقوق الملكية الفكرية وأن يخلو من المحظورات الواردة بقوانين المطبوعات والنشر وتعديلاته والاعلام المرئي والمسموع وحقوق الطفل.

واضاف العازمي ان القرار ألزم لجنة اجازة نصوص المسلسلات بإبداء الرأي الفني لاجازة النص أو رفضه خلال 15 يوما من تاريخ تسلم النص على ان تصدر الجهة المختصة بالوزارة قرارها بالاجازة او الرفض خلال 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب.

وأفاد ان القرار منح صاحب النص فرصة التقدم بطلب اعادة النظر في حال تم رفض اجازة النص خلال 60 يوما من تاريخ الاخطار بشرط اجراء التعديلات محل اسباب الرفض مضيفا ان القرار حدد مدة عام ميلادي لبدء العمل بالمسلسل من تاريخ صدور قرار الاجازة كما يجوز تجديدها لمدة مماثلة بشرط تقديم طلب بذلك قبل انتهاء المدة المحددة بـ30 يوما ويصدر التجديد خلال 7 أيام.

وأوضح العازمي ان القرار يعطي مساحة كاملة للمؤلف والقنوات التلفزيونية والرقمية لتحمل مسؤولياتها لتقديم محتوى درامي يرتقي بالمجتمع ويقدم مضامين هادفة تحافظ على القيم الكويتية الأصيلة معتبرا ان القرار الوزاري ينظم ويبسط الاجراءات المتعلقة بإجازة نصوص المسلسلات التلفزيونية.

وأعرب عن ثقة الوزارة بقدرة المؤسسات الفنية في البلاد على انتاج اعمال درامية مميزة وهادفة تعزز من مكانة الكويت الفنية والثقافية بالمنطقة وتسهم في رفع مستوى الانتاج الفني الكويتي.