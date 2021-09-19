المويزري يدعو النواب إلى التوقيع على طلب دور الانعقاد غير العادي

دعا النائب شعيب المويزري النواب إلى التوقيع على طلب عقد دور غير عادي «يتضمن قضايا تتعلق بالشعب والأمة وقضايا تتعلق بأموال الشعب».

وقال المويزري في تصريح صحافي إن آخر موعد لتقديم الطلب الذي دعا إليه سيكون غدا الاثنين قبل العاشرة صباحا، موضحا «كان من المفترض أن يكون الاجتماع غير العادي 15 الشهر الجاري ونظراً لسفر النواب تم تأجيله إلى يوم 22 ويجب أن يسلم الطلب إلى الأمانة قبل 48 ساعة من عقد الجلسة.

وأضاف المويزري: الجميع يعلم أنني طلبت دور انعقاد غير عادي وكان يتضمن الأزمات والمشاكل التي يعاني منها الشعب مثل الإدارة الحكومية ماليا وإداريا وقضية المصالحة الوطنية والقروض والنصب العقاري والقيود الأمنية وعرقلة توظيف أبنائنا وإهمال الحكومة لمعاناة الأرامل والمطلقات والعبث بالنظام الانتخابي وإصدار القرارات في شأن منع غير المطعمين من السفر ومن دخول بعض الأماكن وإجبار الشعب على أخذ اللقاح والتطعيم والقرارات المتخبطة التي ظهرت آثارها للجميع بالإضافة إلى القضية الاسكانية والرعاية الصحية والتعليم».