حشود في الشانزليزيه خلال “يوم بلا سيارات”

تجولت حشود من الباريسيين والسائحين، الأحد، بحرية على امتداد شارع الشانزليزيه بأكمله بعد أن أدت مبادرة «يوم بلا سيارات» إلى تخفيف الزحام في معظم شوارع العاصمة الفرنسية باريس المزدحمة عادة.

وصار بإمكان المشاة الذين يتجولون في أشهر شارع في باريس أن ينظروا إلى قوس النصر في مظهره الجديد الموقت الذي اكتسبه من عمل فني من تصميم الفنان الراحل كريستو.

وقالت آني ماتوسزوسكي (68 عاما)، وهي من سكان باريس، «إنها فرصتنا للسير في الشانزليزيه وإلقاء نظرة على قوس النصر من مسافة قريبة وليس فقط من الرصيف».

وأعلنت باريس مبادرة «يوم بلا سيارات» للمرة الأولى في عام 2015 في منطقة مركزية ثم توسعت المبادرة في عام 2017 إلى مناطق أخرى داخل حدود المدينة. وسعت آن إيدالجو رئيسة بلدية باريس إلى استغلال هذا الحدث السنوي بهدف الحد من استخدام المركبات وتقليل تلوث الهواء.

واكتظت شوارع أخرى في العاصمة بالمشاة وراكبي الدراجات غير أنه كان من الممكن استخدام بعض الشوارع للحافلات وسيارات الأجرة وسائقي السيارات الذين يقومون بمهمات ضرورية.