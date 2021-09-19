المطر: “التربية” جاهزة لاستقبال الطلبة… و130 مدرسة من أصل 868 لم تكمل الاستعدادات

أفاد رئيس اللجنة «التعليمية» البرلمانية، الدكتور حمد المطر، بأن «ممثلي وزارتي التربية والصحة الذين حضروا اجتماع اللجنة الأحد أكدوا جهوزية وزارة التربية».

وقال إن «اللجنة تحققت من الجهوزية المتعلقة بنسب التباعد والحضور في الفصول الدراسية التي ستكون 50 في المئة بالإضافة إلى توفير الكمامات والمعقمات والتحقق من تطعيم الطلبة».

وأضاف «تركت وزارة التربية لأولياء الأمور حرية تطعيم أبنائهم، ولكن من لا يطعم أولاده عليه عمل PCR أسبوعياً»، لافتا إلى «وجود 6 مراكز مستعدة لإجراء الفحص».

وأشار إلى أن «استعدادات التربية بلغت حتى هذه اللحظة 85 في المئة، خصوصا أن عدد مدارس الكويت 868 مدرسة ما يعني أن هناك نحو 130 مدرسة غير جاهزة فقط».

وذكر المطر أن «مديري المدارس غير الجاهزة بإمكانهم الصرف من الصناديق التربوية المخصصة للخدمات»، مؤكدا أنه بإمكانهم صرف حتى 5 آلاف دينار لتجهيز المدرسة، ومنوهاً إلى قيام أعضاء التعليمية البرلمانية بزيارات ميدانية للمدارس في جميع المناطق التعليمية للاطمئنان على جهوزيتها.