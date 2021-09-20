نواب يقترحون تحويل “المختار” من التعيين إلى الترشيح

تقدم النواب مهلهل المضف والدكتور حسن جوهر ومهند الساير وعبدالله المضف باقتراح برغبة يقضي بتحويل وظيفة المختار من التعيين إلى الترشيح.

وتضمن الاقتراح أن يصدر وزير الداخلية قرارا بتحويل وظيفة المختار من التعيين إلى الترشيح على كل منطقة بالشروط العامة نفسها لشروط أعضاء الجمعيات التعاونية وبالإضافة إلى أن يكون من المختار من أبناء المنطقة كما تكون لمدة 4 سنوات ولا يجوز ترشيحه لأكثر من ثلاث دورات.

كما تلتزم كل مختارية بتقديم برنامج عمل يخدم المنطقة على المستوى الاجتماعي والثقافي والرياضي والتطوعي، وإقامة أنشطة وفعاليات لأبناء المنطقة وتحرص على التوعية الثقافية للأطفال والنظافة العامة والعناية بالبيئة والاهتمام بالحدائق ومساعدة الكشافيين الرياضيين في الوصول إلى المدارسلاستكشاف المواهب في كل الألعاب.

وتضمن الاقتراح أن تضاف إلى مهام المختار تفعيل إنشاء ديوان للمختاريه مخصص للمتقاعدين، على ان يخصص المختار بوابة زوار ويوما خاصا لذوي الهمم ويعمل على تواصلهم مع الهيئة العامة للإعاقة لتوصيل صوتهم وتلبية احتياجاتهم.

وشدد الاقتراح على منع المختار طوال فترة شغله للوظيفة مزاولة أعمال التجارة، ومنعه مـن التـدخل فـي توجيـه النـاخبين فـي التصـويت لأي انتخابـات سـواء فـي مجلسـي الأمـة أو البلـدي أو الجمعيـات التعاونيـة أو الأندية الرياضية في منطقتهم.