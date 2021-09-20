“الزراعة” تضبط صيادي الجون.. وتتوعد بالعقاب

أوضح الناطق الرسمي في الهيئة العامه لشؤون الزراعة والثروة السمكية طلال الديحاني أن الهيئة قد تعاملت مع مجموعة من الصيادين المخالفين الذين قاموا بالصيد في جون الكويت، فجر اليوم، منتهكين بذلك قانون الصيد ومستغلين فترة تغيير الخفارة لرجال الرقابة البحرية التابعين للهيئة والذين سرعان ماقاموا برصدهم وملاحقتهم.

وقال الناطق الرسمي توضيحا للفيديو المتداول، لافتا انه قد تم ضبطهم في الحال ومخالفتهم طبقاً لقانون الصيد.

وأهاب الديحاني بالصيادين الالتزام بالقوانين التي تنظم عملية الصيد مشيراً ان الهيئة لن تتوانى لحظة في عملها كمراقب لسواحل الكويت وأن من يخالف قوانين الصيد سوف يعرض نفسه للمساءلة القانونية والعقاب.

المصدر : جريدة الراي