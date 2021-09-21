احتجاج المعلمين رافضي التطعيم ضد الـPCR

اعتصم عدد من المعلمين في وزارة التربية صباح اليوم داخل مبنى وزارة التربية احتجاجاً على ما وصفوه بـ«الإجبار على التطعيم» وعدم السماح لهم بدخول مدارسهم إلا بتقديم فحص الـPCR، معلنين رفضهم للتطعيم بشعارات تفاوتت فيها المطالب وإن استهدفت معظمها وزارة الصحة.

وفيما ارتفع عدد المعلمين المعتصمين إلى نحو 50 معلماً ومعلمة رفضوا جميعاً الاقتراب من أبنائهم وإجبارهم على إجراء المسحات والتطعيم، هدد المعتصمون بغياب جماعي عن الدوام المدرسي «فلن نقبل بالمساس بحريتنا»، رافضين في الوقت نفسه التمييز بين المطعم وغير المطعم.