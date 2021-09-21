وفاة وزير الدفاع المصري الأسبق المشير محمد حسين طنطاوي

نعت الرئاسة المصرية، صباح اليوم، وزير الدفاع الأسبق محمد حسين طنطاوي، و قالت في بيانها، إن «مصر فقدت رجلا من أخلص أبنائها وأحد رموزها العسكرية، الذي وهب حياته لخدمة وطنه لأكثر من نصف قرن، المغفور له المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة و وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق».

وأضاف بيان الرئاسة إن الراحل «بطل، من أبطال حرب أكتوبر المجيدة ساهم خلالها في صناعة أعظم الأمجاد والبطولات التي سُجلت بحروف من نور في التاريخ المصري».

وذكر إنه «كان قائدا، ورجل دولة تولى مسؤولية إدارة دفة البلاد في فترة غاية في الصعوبة تصدي خلالها بحكمة واقتدار للمخاطر المحدقة التي أحاطت بمصر».

ونعى، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للأمة «رجلاً كانت له صفات الأبطال»، وأعرب باسمه وباسم شعب مصر وحكومتها عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الراحل المشير محمد حسين طنطاوي، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته جزاء صالح اعماله للوطن.

وتوفي صباح اليوم وزير الدفاع المصري الأسبق محمد حسين طنطاوي عن عمر 85 عاما، وفق ما أفادت صحيفة أخبار اليوم الحكومية ومسؤول عسكري.

ونشر موقع الصحيفة «رحل عن عالمنا المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق، اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر وذلك بعد رحلة طويلة من العطاء». وأكد مسؤول عسكري لفرانس برس وفاة طنطاوي.