الجيش السوداني: أحبطنا انقلابا للسيطرة على السُلطة والحكم واعتقلنا المتورطين

أكد الجيش السوداني اليوم الثلاثاء احباط محاولة انقلابية للسيطرة على السلطة والحكم في البلاد.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان بثه التلفزيون الرسمي، أن الجيش أحبط محاولة انقلابية، وأن الأوضاع الأمنية مستتبة.

بدوره، شدد الطاهر أبو هاجه، المستشار الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية على أن الأوضاع “تحت السيطره تماما”، مضيفا أنه تم اعتقال جميع المشاركين.

كذلك، أكد مصدر رسمي في رئاسة مجلس الوزراء أن السلطات الأمنية والعسكرية أفشلت تلك التحركات فجر اليوم، وأن الاوضاع تحت السيطرة، مضيفا أنه تم اعتقال المتورطين، ويجري الآن التحقيق معهم.

المصدر : وسائل إعلام