دورات تدريبية للمعلمين على تطبيق الاشتراطات الصحية في المدارس

أكدت الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والتطوير الإداري بوزارة التربية رجاء بوعركي قيام إدارة التطوير والتنمية ببدء الدورات التدريبية الخاصة بالمعلمين والتواجيه الفنية المعنية بتطبيق الاشتراطات الصحية للعودة الآمنة للمدارس بالتعاون مع وزارة الصحة وفريق ( تكنوسوفت ) عبر منصة ( دربني ).

وشددت بوعركي على حرص وزارة التربية على الاستعانة بمحاضرين مختصين من وزارة الصحة لإعطاء تلك الدورة التدريبية (أونلاين) مع عودة المعلمين والمعلمات للدوام المدرسي، موضحة أنه تم الانتهاء من تدريب معلمي المرحلة الثانوية في المرحلة الأولى من التدريب.

وقالت إن هناك دورة تنشيطية حالية لمعلمي المرحلتين الابتدائية والمتوسطة والتي ستبدأ في يوم الخميس المقبل وتستمر لمدة 3 أيام عمل، حيث ستكون مرحلة رياض الأطفال هي آخر مرحلة للتدريب وفق الخطة الموضوعة من قبل التطوير والتنمية.

وأضافت: سيتم إعطاء الدورة في يوم الاثنين من الأسبوع المقبل لمنطقتي الفروانية والجهراء ويوم الثلاثاء لمنطقتي مبارك الكبير والعاصمة ويوم الأربعاء لمنطقتي حولي و الأحمدي، موضحة أن الدورة التدريبية هي الأولى من نوعها لرياض الأطفال.