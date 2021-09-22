شكوى حول “التمايز بتنفيذ الأحكام في وزارة الكهرباء”

تلقت سبر شكوى حول تنفيذ الأحكام في وزارة الكهرباء والماء.

وفي الشكوى أن الوزارة قامت بتنفيذ حكم استئناف بإلغاء قرار مراقب “إلغاء مجرد” بالرغم من قيام الوزارة بعمل إشكال بوقف النفاذ وقامت بتمييز الحكم، في المقابل لم تقم الوزارة بتنفيذ حكم تمييز وهو حكم بات واستكمل درجات التقاضي الثلاث وتم تقديم إعلان تنفيذ للحكم ولم يتم التنفيذ حتى تاريخه، والذي صدر ضده الحكم بناء على قرار حصوله على مسمى المراقب “الملغي بالحكم” حصل على قرار مدير إدارة!

وحسب الشكوى فإن الحكم ينص صراحة على إلغاء القرار مع ما يترتب عليه من آثار وأخصها عودة الحال الى ما كانت عليه قبل اصداره، إلا أن الوزارة تماطل في تنفيذه وتحاول أن تجد مخرجا بترقية المدعي عليه حتى لا ينفذ سحب قرار المراقب دون سحب قرار المدير المبني عليه.