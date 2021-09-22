“المعلومات المدنية”: 130 ألف مشترك في تطبيق “سهل” منذ إطلاقه رسميا

قال المدير العام للهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي إن عدد المشتركين في تطبيق (سهل) الحكومي تجاوز 130 ألف مشترك منذ إطلاق التطبيق رسميا في 15 الجاري، تلقوا أكثر من 157 ألف إشعار وأكثر من مليونين ونصف المليون بيان وأنجزوا 14 ألف معاملة.

وأضاف العسعوسي في تصريح صحفي اليوم إنه من خلال الإحصائيات تبين أن أكثر ثلاث جهات تشهد إقبالا على خدماتها هي وزارة الداخلية ومؤسسة العامة التأمينات الاجتماعية ووزارة العدل تليها باقي الجهات، فيما تصدر كل من ديوان الخدمة المدنية ووزارة الداخلية ومؤسسة التأمينات الاجتماعية عدد الإشعارات المرسلة للمشتركين.

وأوضح أن عدد البيانات المرسلة للمشتركين من خلال تطبيق (سهل) تجاوز المليونين ونصف المليون بيان وأكثر الجهات في إصدار هذه البيانات هي وزارة الداخلية والهيئة العامة للمعلومات المدنية وديوان الخدمة المدنية.