الكويت تمول بناء مركز أممي لتسجيل اللاجئين في أربيل

وضع القنصل العام لدولة الكويت في أربيل الدكتور عمر الكندري، اليوم الاربعاء، الحجر الأساس لمشروع مبنى مركز لتسجيل اللاجئين لبعثة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمحافظة اربيل شمالي العراق بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

وقال القنصل الكندري في تصريح لوكالة الانباء الكويتية إن المشروع يعد «ثمرة للتعاون بين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والصندوق الكويتي للتنمية العربية وهي ايضا ثمرة للمؤتمرات الدولية الانسانية التي عقدت في الكويت لدعم ومساعدة اللاجئين السوريين في شتى المناطق الموجودين فيها خصوصا في العراق».

ووصف مركز تسجيل اللاجئين بالمهم كونه يوثق ويسجل جميع ما يتعلق باللاجئين في الاقليم وأثنى على التسهيلات التي قدمتها حكومة الاقليم لانجاح المشروع.

واكد ان دولة الكويت ستواصل تقديم الدعم والمساعدة للشعب العراقي في جميع المجالات ليشمل جميع الفئات من النازحين واللاجئين.

وفي تصريح مماثل قالت ممثلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين نيكول ابتينك ان المشروع يعد لبنة اساسية للتعاون المتواصل بين منظمات الامم المتحدة وخصوصا المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والجهات الخيرية بدولة الكويت ومنها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

وأعربت الممثلة الاممية عن الشكر للكويت ومنظماتها الانسانية لابداء التعاون والمساعدة لتحسين الوضع المعيشي للاجئين في العراق.

واوضحت ان المركز سيتحول في المستقبل الى مركز وحيد لتسجيل اللاجئين اضافة الى تقديم الحماية والمساعدة القانونية والخدمات المجتمعية للاجئين في عموم الاقليم.

شكر وتقدير

وتقدم وزير الداخلية بحكومة اقليم كردستان ريبر احمد بالشكر والتقدير لدولة الكويت على ما تقدمه من مساعدات قيمة للاجئين والنازحين باقليم كردستان العراق مضيفا بان تلك المساعدات دعمت حكومة الاقليم الى حد كبير في تقديم الخدمات للاجئين.

ودعا أحمد الكويت والدول المانحة الى مواصلة تقديم المساعدات للاقليم من اجل تقديم الخدمات للاجئين والنازحين في الاقليم في الظروف الصعبة التي يمر بها.

ولفت الى ان المركز يقدم خدمات متكاملة تغني اللاجئين عن مراجعة اكثر من دائرة حكومية واممية.

وأبرم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في عام 2017 اتفاقية منحة مع مفوضية الامم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في شأن توفير منحة بقيمة عشرة ملايين دولار أميركي لتمويل مشروع المفوضية لتحسين الاحوال المعيشية بمخيمات اللاجئين السوريين في شمالي العراق.

وعلى مدى الاعوام الماضية وضعت الكويت بصمتها الانسانية للوقوف مع الشعب العراقي من خلال فعاليات حملة الكويت بجانبكم منذ انطلاقها في عام 2015 وقدمت الدعم لقطاعات الاغاثة والصحة والتربية.

ويستضيف اقليم كردستان 956759 نازحا ولاجئا منهم 698902 نازحين عراقيين يقيمون في اقليم كردستان.