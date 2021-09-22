الملك سلمان: منع إيران من امتلاك أسلحة نووية ضرورة

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على ضرورة منع إيران من امتلاك أسلحة نووية، مشدداً على أهمية جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل.

وأضاف في كلمة ألقاها عبر الاتصال المرئي، أمام أعمال الدورة الـ (76) للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الأربعاء، أن إيران دولة جارة، معرباً عن أمل المملكة في أن تؤدي المحادثات معها إلى إقامة علاقات.

كما تابع أن السياسة الخارجية للسعودية تقوم على دعم الحوار لتحقيق السلام.

مبادرة كفيلة بإنهاء الصراع

وعن اليمن، لفت خادم الحرمين الشريفين إلى أن بلاده تحترم السيادة الوطنية لجميع الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، مشدداً على أن ميليشيات الحوثي تواصل الاعتداء بشكل يومي على الأعيان المدنية في المملكة.

ونوّه إلى أن مبادرة السلام في اليمن التي قدمتها المملكة كفيلة بإنهاء الصراع.

كذلك أوضح أن السلام هو الخيار الاستراتيجي لمنطقة الشرق الأوسط.

في سياق متصل، أعلن الملك أن المملكة مستمرة في محاربة الفكر المتطرف.