بمناسبة مرور 60 عاماً على العلاقات الدبلوماسية.. الأبراج تتزين بعلمي الكويت وأميركا

تزينت أبراج الكويت مساء اليوم الأربعاء بعلمي الكويت والولايات المتحدة الأميركية بمناسبة الذكرى الستين للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

من جانبها، أشادت السفيرة الأميركية لدى البلاد ألينا رومانوسكي بالعلاقات الثنائية بين البلدين وصفتها بالجيدة جداً، مشيرة إلى الاتصال الذي أجراه الرئيس جو بايدن بسمو الأمير والزيارة التي قام بها وزيرا الخارجية والدفاع الى الكويت، حيث التقيا بسمو الأمير والمسؤولين في الكويت وبحثا العلاقات بين البلدين، وناقشا العديد من القضايا في مجالات الأمن والدفاع.

واضافت خلال احتفالها بالذكرى الـ 60 للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين في الأبراج: نحتفل اليوم بالذكرى الـ 60 للعلاقات الدبلوماسبة بين البلدين، وأشعر بالفخر لوجودي هنا تحديدا عند الأبراج، وهو رمز بسيط يمثل الكويت الحاضر والمستقبل والماضي.

وزادت بالقول: نحن نسعى الى تخسين وتطوير علاقاتنا الثنائية بين البلدين، ونتطلع إلى بدء الذكرى الـ 61 لاقامة العلاقات الثنائية.

وعن اختيارها للمكان، قالت انه تم تزيين أبراج الكويت بالعلمين الأميركي والكويتي ليتسنى لجميع المواطنين الكويتين والأميركيين رؤية هذا الرمز الذي يبين عمق العلاقات بين البلدين.

وثمنت دور الكويت على ما تقوم به من مساعدات إنسانية، وخصوصا عملية إجلاء الأفغان من أفغانستان، مشيرة إلى أن عملية إجلاء الأميركان لا تزال مستمرة وتأخذ وقتا طويلاً، مشيدة بدعم الكويت ودول الخليج لبلادها في تيسير عملية الاجلاء الآمن.