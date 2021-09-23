“الغذاء والدواء الأمريكية” تجيز الجرعة الثالثة من “فايزر”

أجازت ادارة الغذاء والدواء الأمريكية اعطاء جرعة معززة من لقاح «فايزر-بايونتك» المضاد لفيروس «كورونا المستجد – كوفيد 19» للمسنين والمعرضين للاصابة بأمراض خطيرة.

وذكرت الادارة في بيان مساء امس الاربعاء انه وفقا لهذا القرار سيتم السماح بمنح الجرعة الثالثة من اللقاح للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما والأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض خطيرة ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و64 عاما وكذلك العاملين في أماكن عالية التعرض للفيروس.

وأضافت ان الجرعة الاضافية من اللقاح يجب ان تمنح بعد ستة اشهر من الحصول على الجرعتين الاساسيتين.

وبدورها قالت القائمة بأعمال الادارة جانيت وودكوك في البيان انه “بعد النظر في مجمل الادلة العلمية المتاحة ومداولات لجنتنا الاستشارية المكونة من خبراء خارجيين مستقلين قامت الادارة بتعديل اذن الاستخدام في حالات الطوارئ للقاح «فايزر-بايونتك» للسماح بمنح جرعة معززة منه للعاملين في مجال الصحة والمعلمين وموظفي المدارس والعاملين في محلات السوبرماركت وفي ملاجئ المشردين والسجون وغيرهم”.

ومن جانبه قال مدير مركز تقييم وبحوث البيولوجيا التابع للادارة بيتر ماركس في تصريح مماثل ان الادارة نظرت في مدخلات اللجنة الاستشارية وأجرت مراجعة شاملة خاصة بها للبيانات المقدمة للتوصل الى قرار اليوم.

واضاف “سنواصل تحليل البيانات المقدمة الى الادارة والمتعلقة باستخدام الجرعات المعززة من لقاحات «كورونا» وسنتخذ المزيد من القرارات حسب الاقتضاء بناء على هذه البيانات”.

ويجب على المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ومستشاريها اعطاء الموافقة النهائية على هذا القرار للبدء بتطبيقه.