“الجمارك” تضبط 1.2 طن من “التمباك” الصيني

تمكن رجال الجمارك في إدارة المستودعات العامة والخاصة بمستودع منطقة الدوحة التخزينية، وبالتعاون مع إدارة البحث والتحري، من ضبط كمية كبيرة من «التمباك» تقدر بـ 1.221 طن، كانت مخبأة داخل باخرة قادمة من دولة خليجية.

وفي تفاصيل الضبطية، فإنه تم الاشتباه بباخرة قادمة من دول خليجية، تجزئة من ميناء الشويخ إلى مستودع منطقة الدوحة التخزيني، فقام المفتشون الجمركيون بالمستودع بتفتيشها، وعثر بداخلها على 814 كيساً مخبأة في 3 طبليات، وبالتدقيق فيها تبين احتواؤها على تمباك صيني المنشأ، بوزن 1طن و221 كيلو غراماً، فتم عمل الإجراءات اللازمة والمتبعة.

وحذّرت الإدارة العامة للجمارك كل من تسوّل له نفسه تهريب المواد الممنوعة والمحظورة بكافة أشكالها وأنواعها إلى البلاد، مشددة على أنه سيُعرّض نفسه للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات الجمركية بحقه.