سوريا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا

سجلت سوريا 14 وفاة بكورونا فيما تجاوز عدد الإصابات اليومية بالفيروس حاجز الـ300 حالة، في حصيلة يومية تعدّ الأعلى في البلاد منذ اندلاع الجائحة.

وأعلنت وزارة الصحة السورية أن أعداد الوفيات بالفيروس ارتفعت إلى 2172 بعد تسجيل 14 حالة وفاة اليوم، كما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 31741 حالة بعد الإعلان عن تسجيل 315 إصابة اليوم، ارتفاعا من 278 حالة أمس.

بينما تم تسجيل 75 حالة شفاء، وهو ما رفع عدد حالات التعافي إلى 23298 حالة.

والإصابات الجديدة تركزت في محافظة اللاذقية بواقع 75 إصابة، تلتها دمشق بواقع 55 إصابة، ثم حلب بـ50 إصابة.

وأوضحت الوزارة أن أحد أسباب الارتفاع في الإصابات والأرقام المسجلة مقارنة مع الموجات السابقة يعود لتحسن القدرة المخبرية والتشخيصية وتوفرها في معظم المحافظات.

المصدر: RT