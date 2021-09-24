المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض تؤيد إعطاء جرعة معززة من لقاح “فايزر” المضاد لكورونا

دحضت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) اليوم رأي لجنة خبراء الصحة الخاصة بها ودعمت إعطاء جرعة معززة من لقاح «فايزر» للأفراد الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالوباء بسبب وظائفهم.

وقالت مديرة «سي دي سي» روشيل والينسكي إن الوكالة اضطرت للتصرف بناء على «بيانات معقدة، وغالبا ما تكون ناقصة» من أجل المصلحة الكبرى للصحة العامة.

وأوضحت في بيان «خلال جائحة، حتى مع حالة عدم اليقين، يجب أن نتخذ الإجراءات التي نتوقع أنها ستحقق المصلحة الكبرى».

كما دعمت المراكز اللجنة بإعطاء جرعات معززة للأشخاص الذين يبلغون 65 عاما وما فوق وبعضهم يعانون مشكلات طبية.

وتابعت والينسكي «أعتقد أنه يمكننا خدمة حاجات الصحة العامة للأمة على أفضل وجه من خلال توفير جرعات معززة للمسنين والأشخاص الموجودين في مرافق رعاية لفترة طويلة والأشخاص الذين يعانون مشكلات طبية والبالغين المعرضين لخطر الإصابة بالوباء بسبب وظائفهم».

وهذه التوصيات مخصصة فقط للأشخاص الذين تلقوا جرعتي اللقاح قبل ستة أشهر على الأقل.

وهذا يعني أن قرابة 26 مليون شخص في الولايات المتحدة مؤهلون للحصول على جرعة ثالثة، بمن فيهم نحو 13 مليونا تبلغ أعمارهم 65 عاما وما فوق.

ويأتي القرار بعدما وافقت إدارة الغذاء والدواء الأربعاء على إعطاء جرعات معززة لفئة أوسع من الأميركيين.