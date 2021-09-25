عناوين الصحف الكويتية ليوم السبت 25 سبتمبر 2021

Twitter
Facebook
Instagram
Google Plus
Youtube
RSS
25 سبتمبر، 2021
الرئيسية
أخبار
محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
نهائي كأس الأمير لكرة القدم 23 نوفمبر
منذ يوم واحد
أضف تعليق
الدوري الكويتي ينطلق 3 نوفمبر.. والدرجة الأولى 6 نوفمبر
منذ يومين
أضف تعليق
“الكويت” إلى نهائي “الغرب” لكأس الاتحاد الآسيوي
منذ 3 أيام
أضف تعليق
“خليجي 25”: تأجيل البطولة إلى يناير 2023
منذ 4 أيام
أضف تعليق
اقتصاد
رسمياً.. مجلس الوزراء يطرح مزايدة استثمار جزر “جسر جابر”
منذ 6 أيام
أضف تعليق
رفع أسعار البنزين بأكثر من 30 في المئة في لبنان
منذ أسبوع واحد
أضف تعليق
خامس أكبر مشتر للعقار بتركيا كويتيون
منذ أسبوع واحد
أضف تعليق
750 مليون دولار مكافأة لمدير شركة “أبل”
منذ 4 أسابيع
أضف تعليق
الرأي
كتاب سبر
أقلامهم
آراؤهم
نشر الممنوع
أقسام أخرى
جرائم وقضايا
سبر أكاديميا
مجتمع
فن وثقافة
تكنولوجيا
صحة وجمال
منوعات
أقسام متخصصة
تحقيقات
حوارات
شعراء سبر
سبر القوافي
كاريكاتير
بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
صور سبر
الرئيسية
أخبار
محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
نهائي كأس الأمير لكرة القدم 23 نوفمبر
منذ يوم واحد
أضف تعليق
الدوري الكويتي ينطلق 3 نوفمبر.. والدرجة الأولى 6 نوفمبر
منذ يومين
أضف تعليق
“الكويت” إلى نهائي “الغرب” لكأس الاتحاد الآسيوي
منذ 3 أيام
أضف تعليق
“خليجي 25”: تأجيل البطولة إلى يناير 2023
منذ 4 أيام
أضف تعليق
اقتصاد
رسمياً.. مجلس الوزراء يطرح مزايدة استثمار جزر “جسر جابر”
منذ 6 أيام
أضف تعليق
رفع أسعار البنزين بأكثر من 30 في المئة في لبنان
منذ أسبوع واحد
أضف تعليق
خامس أكبر مشتر للعقار بتركيا كويتيون
منذ أسبوع واحد
أضف تعليق
750 مليون دولار مكافأة لمدير شركة “أبل”
منذ 4 أسابيع
أضف تعليق
الرأي
كتاب سبر
أقلامهم
آراؤهم
نشر الممنوع
أقسام أخرى
جرائم وقضايا
سبر أكاديميا
مجتمع
فن وثقافة
تكنولوجيا
صحة وجمال
منوعات
أقسام متخصصة
تحقيقات
حوارات
شعراء سبر
سبر القوافي
كاريكاتير
بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
صور سبر
الرئيسية
أخبار
محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
نهائي كأس الأمير لكرة القدم 23 نوفمبر
منذ يوم واحد
أضف تعليق
الدوري الكويتي ينطلق 3 نوفمبر.. والدرجة الأولى 6 نوفمبر
منذ يومين
أضف تعليق
“الكويت” إلى نهائي “الغرب” لكأس الاتحاد الآسيوي
منذ 3 أيام
أضف تعليق
“خليجي 25”: تأجيل البطولة إلى يناير 2023
منذ 4 أيام
أضف تعليق
اقتصاد
رسمياً.. مجلس الوزراء يطرح مزايدة استثمار جزر “جسر جابر”
منذ 6 أيام
أضف تعليق
رفع أسعار البنزين بأكثر من 30 في المئة في لبنان
منذ أسبوع واحد
أضف تعليق
خامس أكبر مشتر للعقار بتركيا كويتيون
منذ أسبوع واحد
أضف تعليق
750 مليون دولار مكافأة لمدير شركة “أبل”
منذ 4 أسابيع
أضف تعليق
الرأي
كتاب سبر
أقلامهم
آراؤهم
نشر الممنوع
أقسام أخرى
جرائم وقضايا
سبر أكاديميا
مجتمع
فن وثقافة
تكنولوجيا
صحة وجمال
منوعات
أقسام متخصصة
تحقيقات
حوارات
شعراء سبر
سبر القوافي
كاريكاتير
بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
صور سبر
آخر الآخبار
محليات
“المالية” تنفي تعاقدها مع فريق ضريبي من دولة عربية
منذ 5 ساعات
عربي وعالمي
المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض تؤيد إعطاء جرعة معززة من لقاح “فايزر” المضاد لكورونا
منذ 6 ساعات
محليات
عناوين الصحف الكويتية ليوم الجمعة 24 سبتمبر 2021
منذ 24 ساعة
عربي وعالمي
سوريا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا
منذ يوم واحد
منوعات
“هل تريد إضافة اللقاح إلى الوجبة؟”… سؤال قد يتلقاه النيوزيلنديون قريباً
منذ يوم واحد
محليات
عناوين الصحف الكويتية ليوم السبت 25 سبتمبر 2021
محرر المحليات
منذ 11 ثانية
أضف تعليق
1 دقائق
Facebook
Twitter
Email
Print
جريدة الوطن
جريدة الوسط
الوسوم
Top
عناوين الصحف المحلية
من الممكن أن يعجبك
محليات
حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 25 سبتمبر 2021
محليات
“المالية” تنفي تعاقدها مع فريق ضريبي من دولة عربية
عربي وعالمي
المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض تؤيد إعطاء جرعة معززة من لقاح “فايزر” المضاد لكورونا
محليات
عناوين الصحف الكويتية ليوم الجمعة 24 سبتمبر 2021
عربي وعالمي
سوريا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا
منوعات
“هل تريد إضافة اللقاح إلى الوجبة؟”… سؤال قد يتلقاه النيوزيلنديون قريباً
أضف تعليق
أضغط هنا لإضافة تعليق
إلغاء الرد
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
الموقع الإلكتروني
Copy link
Copy
Copied
Powered by
Social Snap
أضف تعليق