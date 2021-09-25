ممثل سمو أمير البلاد في الأمم المتحدة: ‏الكويت حققت إحدى أعلى النسب العالمية بتوفير اللقاحات

قال ممثل حضرة سمو أمير البلاد، رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد في كلمة خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن دولة الكويت حققت إحدى أعلى النسب العالمية المسجلة في توفير اللقاحات وذلك بنسبة وصلت إلى 72 في المئة للمواطنين والمقيمين على حد السواء وكذلك القدرة في الحفاظ على منظومتها من التداعي، مؤكدا مواصلة البلاد تدعيم الجهود الدولية لمكافحة وباء «كوفيد – 19».

وأشار رئيس مجلس الوزراء خلال كلمة دولة الكويت أمام الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى أبعاد انتشار فيروس كورونا وما أحدثه من أضرار مست مختلف مناحي الحياة الحديثة والقطاعات الحيوية في العالم، معرباً عن الأمل في قدرة المجتمع الدولي على التعافي من هذه الأزمة والوصول إلى مستويات التحصين الشاملة لكافة الشعوب.

وأضاف «أن الحل الوحيد للأزمة في اليمن الشقيق هو الحل السياسي المبني على المرجعيات الثالث المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن سيما القرار ألفين ومئتين وستة عشر مجددين دعمنا للمبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن مرحبين بذات الوقت بالأدوار البناءة التي قامت بها المملكة العربية السعودية الشقيقة من أجل تفعيل تنفيذ اتفاق الرياض وكذلك على مبادرتها للسلام في اليمن مجددين بالوقت ذاته إدانتها لكافة الاعتداءات والهجمات التي تعرضت لها الأراضي السعودية مؤكدين دعمنا لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها المملكة للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وأكد الخالد أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للعرب والمسلمين وسيظل التوتر سائدا في منطقتنا ما لم ينل الشعب الفلسطيني حقوقه السياسية المشروعة وتتوقف سلطة الاحتلال عن ممارساتها وانتهاكاتها.

وأضاف في كلمته ليل الجمعة – السبت، أن «استمرار الأزمة السورية شاهداً على غياب الإجماع والإرادة الدولية وعلى التدخلات الخارجية لإطالة أمد هذا النزاع الدامي ويجدد قناعته بعدم وجود حل عسكري لهذه الأزمة وكذلك أهمية العمل للتوصل لتسوية سياسية وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة».

ولفت الخالد، إلى أن استمرار الأزمة اليمنية ارتبط بكيفية التعاطي مع قرارات ومخرجات مجلس الأمن ذات الصلة ويجدد موقف الكويت الراسخ بأن الحل الوحيد لهذه الأزمة هو المبني على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن.

كما جدد الدعوة لليبيين بتغليب المصالح العليا لبلادهم والحلول السلمية النابذة للعنف ويؤكد ضرورة الالتزام بمخرجات المؤتمرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما يضمن عقد الانتخابات العامة في موعدها المقرر.

ودعا رئيس الوزراء حركة «طالبان» وكافة الأطراف إلى ضرورة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس حقنا للدماء وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين.