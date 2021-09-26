“الصحة”: جرعة ثالثة تنشيطية تشمل 3 فئات

أعلنت وزارة الصحة استقرار اللجان المختصة في الوزارة، على تقديم جرعة تنشيطية ثالثة، استنادا إلى تحليل نتائج الدارسات والأبحاث ذات الصلة، وحرصا على مواجهة ارتفاع مخاطر التحورات الجديدة.

وأوضحت أن الفئات المشمولة بهذه الجرعة في المرحلة الحالية، على أن يكون قد مضى على تلقيها الجرعة الثانية أكثر من 6 أشهر:

1-من تزيد أعمارهم على 60 سنة.

2- الفئات الأكثر عرضة للإصابة «العاملين في المجال الصحي».

3-فئة ذوي أمراض نقص المناعة.

وأضافت أن رسائل المواعيد للفئات الثلاثة، ترسل تلقائيا دون الحاجة للتسجيل، على أن يتم التوسع بدعوة الفئات الأخرى لاحقا.

ودعت إلى التقيد بمكان وموعد التطعيم المحدد بالرسالة النصية، متمنية للجميع موفور الصحة والعافية.