السند: بدء إعطاء تطعيم الإنفلونزا الموسمية للفئات الـ 3 التي تتلقي جرعة لقاح كوفيد -19 التنشيطية

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند عن بدء إعطاء تطعيم الإنفلونزا الموسمية بالتوازي مع تقديم الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح كوفيد-19 للفئات المشمولة بهذه الجرعة في المرحلة الحالية، والتي تشمل من تزيد أعمارهم على 60 سن، والفئات الأكثر عرضة للإصابة (العاملين في المجال الصحي)، وفئة ذوي أمراض نقص المناعة.

وأوضح السند أن إعطاء جرعة الانفلونزا الموسمية بالتوازي مع الجرعة التنشيطية يأتي حماية وتسهيلا على الفئات الثلاث المستهدفة في المرحلة الحالية، والتي تحمل بعض عوامل الخطورة، على أن يتم توفير لقاح الإنفلونزا الموسمية في المراكز المختلفة لبقية الفئات من المواطنين والمقيمين الكرام خلال الأيام القادمة بإذن الله، متمنيا للجميع موفور الصحة والعافية.