الكويت يتأهل لنهائي كأس سمو الأمير بعد الفوز على كاظمة

تأهل نادي الكويت لنهائي كأس سمو الأمير لكرة القدم للمرة السادسة على التوالي، بالفوز بهدفين لهدف على نادي كاظمة، في مباراة أقيمت على استاد علي صباح السالم، اليوم الأحد، في الدور نصف النهائي للبطولة.

ويلعب نادي الكويت في المباراة النهائية المقررة في 23 من شهر نوفمبر المقبل، مع الفائز من لقاء الذي يجمع القادسية والعربي التي ستقام غداً الاثنين.

على صعيد متصل دعا رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف، جماهير فريقي العربي والقادسية لاستلام تذاكر مباراة نصف نهائي كأس سمو الأمير في الساعة ال9 من صباح يوم غد الأثنين بمقر الاتحاد الكويتي في منطقة العديلية.