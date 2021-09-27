الساير يسأل عن “هروب وكيلي الصحة” المحكومين

قال النائب مهند الساير إن هروب وكيلي وزارة الصحة السابقين «إن صحت الأخبار» بعد صدور حكم قضائي ضدهم تعد مجرد حلقة جديدة حلقة جديدة من مسلسل هروب «المرتشين» وحرامية المال العام تحت رعاية حكومية ونظر وزيري العدل والداخلية.

ووجه الساير سؤالاً برلمانياً إلى الداخلية جاء فيه:

1 – هل غادر البلاد وكلاء وزارة الصحة السابقين خالد السهلاوي ومحمود عبدالهادي المتهمين في قضية رشوة لانجاز بعض العقود أثناء فترة عملهما بالوزارة؟ حال الاجابة بالإيجاب إفادتنا من أي منفذ تمت مغادرتهما.

2- هل ت مرفع منع السفر عن المذكورين؟ حال الإجابة بالإيجاب إفادتنا بالأسباب.

3- تزويدنا بحركة منع السفر لوكلاء وزارة الصحة السابقين خالد السهلاوي ومحمود عبدالهادي المتهمين في قضية رشاوى مند بداية نظر القضية.