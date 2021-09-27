جماهير ديربي الكرة الكويتية تعيد للملاعب بريقها وألقها

شكلت العودة القوية للجماهير الكويتية في (ديربي) الكرة الكويتية الذي أقيم مساء اليوم الاثنين بين فريقي القادسية والعربي ضمن بطولة كأس سمو الأمير لكرة القدم نقطة مضيئة وبارقة أمل لتواجدها بشكل أكبر في المناسبات المقبلة لتزين مدرجات الملاعب.

وشجعت جماهير القطبين الكبيرين اللاعبين إذ تغنى كل جمهور بفريقه مطلقا الأهازيج والأناشيد التي تحفز على بذل أقصى جهد لتحقيق الفوز والتأهل لنهائي الكأس الأميرية الغالية.

وقد أكدت الجماهير مرة أخرى أنها (ملح الملاعب) ونكهتها وبدونها تبقى المباريات أقل متعة بعد أن غابت عنها قسرا خلال الفترة الماضية بسبب تداعيات جائحة كورونا.