تأهل نادي القادسية إلى نهائي بطولة كأس سمو الأمير لكرة القدم للموسم الرياضي (2020/2021) وذلك بعد فوزه اليوم الاثنين على نظيره العربي حامل لقب البطولة للموسم الماضي بهدف دون رد في ختام الدور نصف النهائي من البطولة.

وجاء الشوط الأول من المباراة التي جرت على (ستاد جابر الدولي) جيدا من الفريقين لا سيما من طرف القادسية الذي تمكن من إحراز هدف التأهل بواسطة محترفه علي فايز في الدقيقة 16 إثر كرة رأسية متقنة.

وبعد الهدف سنحت أكثر من فرصة للقادسية لتعزيز تقدمه إلا أنها لم تثمر عن شيء كما أهدر العربي بالمقابل عدة فرص سانحة للتعديل لينتهي الشوط بتقدم قدساوي مستحق.

وفي حادثة نادرة تمثلت بإصابة الحكم المساعد محمد صادق وعدم قدرته على استكمال المباراة حل حكم الفيديو الدولي عبدالهادي العنزي بديلا له.

وفي الشوط الثاني حاول العربي العودة للمباراة مشكلا خطورة على منافسه دون أن تترجم لاهداف كما أضاع لاعبو القادسية بدورهم عددا من الاهداف المحققة إلا أنهم أكدوا فوزهم ليضرب القادسية موعدا كبيرا مع نظيره (الكويت) المتأهل سلفا إلى نهائي البطولة الذي سيقام في ال23 من نوفمبر المقبل على (ستاد جابر الدولي).