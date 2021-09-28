مستشفى الكويت الميداني لم يستقبل حالات “كورونا” جديدة في آخر 5 أيام

أعلن مدير مستشفى الكويت الميداني الدكتور محمد الحميدان عن إغلاق قاعة 8 في المستشفى.

وأشار الحميدان، في تصريح صحافي، إلى أنه في ظل انحسار المرض حالياً، وزيادة نسبة التطعيم يوجد في المستشفى حالياً نحو 15 مريضاً فقط في جناح الباطنية في صالة 4، وبالمقارنة بشهر يونيو الماضي فكان عدد المرضى يتوزع على الصالتين 4 و8 في المستشفى بمعدل يتراوح بين 400 أو 450 مريضاً.

وأشار إلى إغلاق صالة 8 في المستشفى والاكتفاء فقط بالعمل في جناح واحد من أجنحة الباطنية في صالة 4، بالإضافة الى استخدام وحدة عناية مركزة واحدة فقط، نظراً لتحسن الوضع الوبائي في البلاد، لافتاً إلى أن نسبة الإشغال السريري حالياً لمرض (كوفيد 19) في الأجنحة والعناية المركزة سجلت أدنى مستوياتها منذ بداية ظهور الجائحة في مستشفى الكويت الميداني، حيث وصلت الى 2 في المئة، كما لم تسجل أي حالة دخول جديدة الى المستشفى خلال آخر 5 أيام، وللمرة الأولى يتم تسجيل هذه المعدلات المنخفضة منذ بداية الجائحة، بالمقارنة بمعدلات الدخول في شهري مايو ويونيو الماضيين، التي كانت تتراوح بين 70 و 80 حالة يومياً.

من جهته، قال اختصاصي العناية المركزة في المستشفى الدكتور أحمد الصالح ان العناية المركزة في المستشفى لم تستقبل منذا أكثر من أسبوعين أي حالة جديدة، سواء من الأجنحة أو من مستشفيات أخرى، وهذا يعد إنجازاً كبيراً، بالنظر الى ان العناية المركزة في المستشفى التي كانت تستقبل 10 حالات دخول يومياً خلال الفترة القليلة الماضية.