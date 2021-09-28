“نزاهة”: وضع آليات مستحدثة لمكافحة التزوير في الشهادات الجامعية والمهنية

قالت رئيس لجنة المحور الثالث، الأمين العام المساعد لقطاع الوقاية في الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) المهندسة أبرار الحماد إن اللجنة انتهت من وضع مجموعة من القرارات ومنها وضع آليات مستحدثة لمكافحة التزوير في الشهادات ووضع آلية لمعادلتها، وذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقدته (نزاهة) مع وزارة التعليم العالي بشأن متابعة “وضع وتنفيذ آليات مكافحة التزوير في الشهادات الجامعية والمهنية ووضع معايير موضوعية لمعادلتها” الخاصة بتنفيذ مبادرات المحور الثالث المعني بالمجتمع في إطار متابعة إنفاذ مبادرات استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد (2019/2024).

وأوضحت الحماد بأن اللجنة وقفت على معدل الإنجاز المتقدم في المبادرة من قبل الوزارة والتعاون البناء، وأن اللجنة ستُنظم قريباً ورشة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي وبمشاركة عدد من المختصين في التعليم والمجتمع المدني لمناقشة الآليات المستحدثة لمكافحة الاحتيال والتزوير في الشهادات العلمية، والتوصيات حيالها، مشيرة إلى أن ملف التعليم يحظى بأولوية ضمن مبادرات الاستراتيجية ومستهدفات خطة التنمية لكويت جديدة 2035، وبرامج عمل الحكومة (2021/2025)، ومثمنة في ذلك الجهود الوطنية التي تسهم في الحد من هذه الحالات.

وشارك في الاجتماع ممثلاً عن وزارة التعليم العالي كلا من الوكيل المساعد للشؤون القانونية هبة الشطي، ومدير إدارة القضايا والتحقيقات عبد الله الموسوي، ومحمد الدويرجي.