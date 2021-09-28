وزير الصحة: ننتظر اعتماد “اللقاح” لتطعيم الشريحة العمرية الأصغر من 12 سنة

أكد وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح أن الوزارة تنتظر اعتماد تطعيم الفئة العمرية من 5 الى 12 عاما باللقاح المضاد لفيروس كورونا حتى تبدأ تطعيم هذه الشريحة العمرية في البلاد.

وأشار الوزير الى أنه «بحسب المعلومات لدينا فقد تم التقديم لأخذ الاعتماد لتطعيم الفئات الأصغر من 12 سنة»، كما أنه من المتوقع في القريب العاجل الاعتماد والبدء فيها، مؤكدا وجود خطة لذلك.

من جهة ثانية وحول استعدادات الوزارة لتقديم تطعيم الانفلونزا الموسمية، أكد وزير الصحة أن الطعوم بدأت بالوصول والفئات المستهدفة في الفترة الحالية هي الفئات التي تتلقى الجرعة التنشيطية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا والتي بإمكانها حاليا تلقي تطعيم الانفلونزا الموسمية بجانب الجرعة التنشيطية.

وأوضح أن كميات هذه الطعوم متوفرة وتغطي كل الفئات المستهدفة.

وأكد الوزير الصباح أن الحياة في الكويت طبيعية، متسائلا: أين يوجد مكان في البلاد لا تستطيع الذهاب إليه؟ أو أن الحياة فيه ليست طبيعية؟، مؤكدا أننا “من الدول القليلة والمحظوظة التي عادت فيها الحياة الطبيعية”.

وأكد أن الحياة في البلاد تسير بشكل ممتاز ولا تزال عملية التطعيم تسير أيضا بشكل ممتاز وكل شي متوفر لكن بتطبيق الاشتراطات الصحية بشكل عام سواء في المدارس او المجمعات او دور العبادة وهي واحدة لا تختلف من مكان لآخر .

وأضاف إن بعض النشاطات قد يكون فيها تقييد لكن بصورة أخف من السابق، ويتم إخطار الوزارة المعنية بذلك للالتزام بالاشتراطات الصحية على أساس أن نتعايش مع هذا الوباء حتى الخلاص منه.

وتابع “نحن جزء من العالم ولن نتخلص من الوباء دون أن يتخلص منه العالم أجمع حيث ينبغي ان تقل الإصابات”.