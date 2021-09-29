ميسي يفك عقدة باريس أمام كتيبة جوارديولا

تغلب باريس سان جيرمان على ضيفه مانشستر سيتي، بهدفين دون رد على ملعب حديقة الأمراء، مساء اليوم الثلاثاء، في قمة مباريات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

سجل ثنائية باريس كل من إدريسا جاي في الدقيقة (8) وليونيل ميسي في الدقيقة (74)، ليمنحا باريس أول انتصار على السيتي في تاريخ مواجهاتهما.

وبتلك النتيجة رفع سان جيرمان رصيده إلى 4 نقاط، ليرتقي إلى صدارة المجموعة الأولى، بينما تجمد رصيد السيتي عند 3 نقاط في المركز الثالث.

هدف مبكر

نجح سان جيرمان في افتتاح التسجيل مبكرًا من المحاولة الأولى في الدقيقة الثامنة، بعدما أرسل مبابي عرضية أرضية من الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء، تابعها نيمار إلا أنه لم يتحكم في تسديدته لتصل إلى جاي الذي سدد بدوره كرة قوية سكنت شباك إديرسون.

وأهدر مانشستر سيتي فرصة محققة لتسجيل التعادل في الدقيقة 26، وذلك بعدما أرسل دي بروين عرضية متقنة ارتقى لها سترلينج، مسددًا رأسية اصطدمت بالعارضة، قبل أن تتمهد أمام سيلفا داخل منطقة الـ6 ياردة ليسدد بغرابة في العارضة مرة أخرى.

وفي الدقيقة 28 توغل محرز في الجانب الأيمن من منطقة الجزاء، مسددًا كرة أرضية ضعيفة أمسك بها دوناروما بسهولة.

هجمات متبادلة

وواصل السيتي زحفه نحو تسجيل هدف التعادل، بعدما مهد جريليش الكرة لكانسيلو على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 31، ليسدد كرة قوية تصدى لها دوناروما بنجاح.

وعاد سان جيرمان للظهور من جديد في الدقيقة 35، بتسديدة من نيمار من خارج منطقة الجزاء، ذهبت أعلى العارضة.

ومرر بعدها محرز الكرة إلى دي بروين داخل منطقة الجزاء، والذي سدد بدوره مباشرة كرة أمسك بها دوناروما.

وكاد باريس أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 38، بعد انطلاقة سريعة من مبابي في الجانب الأيسر، ممهدًا الكرة إلى هيريرا على حدود منطقة الجزاء، والذي سدد بدوره كرة مباشرة قوية تألق إديرسون في إبعادها إلى ركلة ركنية.

وارتقى دياز لعرضية من ركلة ركنية نفذها دي بروين في الدقيقة 43، مسددًا رأسية تألق دوناروما في التصدي لها، لينتهي الشوط الأول بتقدم باريس بهدف دون رد.

جدار دوناروما

ومع بداية الشوط الثاني تلقى سترلينج بينية داخل المنطقة في الدقيقة 47، مسددًا كرة أرضية مرت إلى جوار القائم.

وكان السيتي قريبًا من تسجيل التعادل في الدقيقة 54، بعدما مرر محرز الكرة إلى دي بروين في الجانب الأيمن من منطقة الجزاء، ليسدد البلجيكي كرة أرضية قوية تألق دوناروما في التصدي لها.

وشكل باريس خطورته الأولى في الشوط الثاني في الدقيقة 65، بعدما مرر حكيمي الكرة إلى نيمار الذي انطلق حتى وصل إلى منطقة الجزاء، مسددًا كرة أرضية مرت إلى جوار القائم.

وحاول محرز بعدها مباغتة دوناروما بتسديدة من خارج المنطقة في الدقيقة 66، إلا أنه كرته ذهبت سهلة في يد الحارس الإيطالي.

وواصل السيتي محاولاته لتسجيل التعادل، وأتت الفرصة في الدقيقة 71 بتسديدة من دي بروين من على حدود المنطقة، مرت بقليل إلى جوار القائم.

ضربة ميسي

ونجح ميسي في إضافة الهدف الثاني لباريس بالدقيقة 74، بعد انطلاقة سريعة من البرغوث عبر الجانب الأيمن، ممررًا الكرة إلى مبابي داخل المنطقة، والذي أعادها بالكعب إلى النجم الأرجنتيني ليسدد الأخير كرة مباشرة سكنت شباك إديرسون.

وأراد محرز إعادة السيتي إلى أجواء المباراة من جديد بتقليص الفارق، بتسديدة أرضية من داخل المنطقة في الدقيقة 79، إلا أنها وجدت أمامها جدار دوناروما.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، نفذ محرز مخالفة على حدود المنطقة، مسددًا كرة مقوسة تألق دوناروما في التصدي لها، لينتهي اللقاء بفوز باريس بثنائية نظيفة.