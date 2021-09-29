وكيل وزارة الداخلية يطالب بدراسة لوقف إصدار رخص القيادة للوافدين وتقنينها

دعا وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ فيصل النواف، إلى إجراء دراسة لوقف اصدار رخص القيادة للمقيمين للحد منها وتقنينها، وفق ما أعلنت إدارة العلاقات العامة والإعلام الأمني في وزارة الداخلية اليوم.

جاء ذلك خلال قيام الفريق النواف بجولة تفقدية ميدانية للإدارة العامة للمرور، إدارة عمليات المرور، بمحافظة الأحمدي، مؤكداً أن القطاعات الأمنية الميدانية أتمت استعداداتها للعام الدراسي.

واطلع النواف على آليات قطاع المرور والعمليات من دوريات المرور، ثم استمع إلى شرح عمل حول غرفة العمليات والتي تضم أحدث المعدات والأجهزة ذات التقنيات المتطورة.

وأكد النواف أن القطاعات الأمنية الميدانية اتمت استعداداتها للعام الدراسي، حيث تم توزيع الدوريات الأمنية والمرورية في كافة الطرق الرئيسية والفرعية لتحقيق الانسيابية المرورية، مشدداً على ضرورة تسخير كافة الامكانيات لتنظيم وتسهيل حركة السير والتعامل مع الحوادث والمركبات المتوقفة.

ثم زار وكيل الداخلية غرفة متابعة البلاغات، واستمع إلى شرح حول آليات وأسلوب العمل منذ تلقي البلاغ مروراً بالاتصال بالجهات المعنية ومراحل المتابعة، وكيفية توزيعها والتنسيق مع القطاعات، واطلع على أهم الصعوبات، التي تواجه العاملين وأبدى توجيهاته بالعمل على تسخير كافة الإمكانات وتزويد ودعم تلك الخدمة بأحدث التقنيات حتى تتمكن من التعامل مع كافة البلاغات بالكفاءة والسرعة الممكنة.

وأبدى النواف ارتياحه لآليات عمل غرفة متابعة البلاغات، مثمنا جهود العاملين وتفانيهم في أداء هذه الخدمة الأمنية والمجتمعية التي تعمل على مدار الساعة، موجهاً إلى ضرورة استخدام أحدث التقنيات التكنولوجيا الحديثة ورفع كفاءة أجهزة الاتصال بما يتواكب مع الأحداث عالميا لتتوافق مع كثافة البلاغات.

وأكد النواف أنه لن يقبل بأي تهاون أو تقاعس في تقديم الخدمات المقدمة للجمهور، موضحاً أن درجة الكفاءة تقاس بمستوى تلبية البلاغ وسرعة التعامل والوصول إلى موقع البلاغ.

وأشار إلى أن نزول القيادات المرورية إلى الميدان ومتابعة الدوريات ورجال الأمن، من شأنه أن يحقق الإنسيابية المرورية ويحد من الاختناقات.