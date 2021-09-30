بالصور.. بنفيكا يسحق برشلونة بثلاثية مهينة

حقق بنفيكا البرتغالي، الانتصار على برشلونة بنتيجة (3-0) مساء اليوم الأربعاء، على في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وسجل أهداف بنفيكا، داروين نونيز هدفين في الدقائق 3 و79، ورافا سيلفا في الدقيقة 69.

وبهذا الانتصار يرفع بنفيكا رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة، بينما تجمد رصيد برشلونة بدون نقاط في ذيل الترتيب.

بدأت المباراة بضغط مُبكر من بنفيكا، ونجح داروين نونيز في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 3، حيث انطلق على الطرف الأيسر، وبمجهود فردي راوغ الدفاع وسدد أسفل يمين تير شتيجن.

وكاد يارميتشوك مهاجم بنفيكا أن يُضيف الهدف الثاني في الدقيقة 5، بتسديدة قوية تصدى لها تير شتيجن حارس برشلونة.

وفي أول رد فعل لبرشلونة، في الدقيقة 10، كاد لوك دي يونج أن يُسجل التعادل حيث تلقى تمريرة داخل المنطقة، وسدد لولا تدخل مدافع بنفيكا الذي شتت الكرة.

وأضاع فرينكي دي يونج فرصة تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 11، حيث تلقى تمريرة في المنطقة، لكنه سدد بجانب القائم الأيسر.

وأرسل بيدري لاعب خط وسط برشلونة، تسديدة من خارج المنطقة، مرت أسفل يمين مرمى بنفيكا في الدقيقة 18.

وانطلق ممفيس ديباي على الطرف الأيسر، وسدد كرة اصطدمت بالدفاع لتتحول إلى الركنية، بعدما مرت بجانب القائم الأيسر في الدقيقة 27.

وقرر رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة، سحب جيرارد بيكيه، ولم يظهر السبب الرئيسي وراء هذا التغيير، حيث أشرك كومان بدلا منه الشاب جافي في الدقيقة 33، لكن ربما خوفا من تعرضه للطرد بعدما تلقى إنذارًا مبكرًا.

واستمرت المحاولات دون أي فعالية على مرمى كلا الفريقين، لينتهي الشوط الأول بتقدم بنفيكا بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، سدد لوكاس مدافع بنفيكا كرة رأسية مرت أعلى مرمى تير شتين في الدقيقة 48.

وكاد داروين نونيز أن يُسجل الهدف الثاني لبنفيكا، حيث استغل خروجا ساذجا من تير شتيجن، وسدد كرة اصطدمت بالقائم الأيسر في الدقيقة 50.

وأضاع فرينكي دي يونج لاعب خط وسط برشلونة، فرصة تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 56، حيث اصطدمت تسديدته بالقائم الأيمن.

ونجح رافا سيلفا في تسجيل الهدف الثاني لبنفكيا في الدقيقة 69، حيث استغل ارتداد الكرة وأسكنها في شباك تير شتيجن.

وطالب لاعبو بنفيكا بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 76، إثر لمسة يد على دست، وبعد الرجوع لتقنية الفار احتسبها الحكم، وانبرى لتنفيذها داروين نونيز وسجلها بنجاح على يسار تير شتيجن.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء الثانية في وجه إريك جارسيا، ليطرده حكم المباراة في الدقيقة 87.





