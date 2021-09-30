التربية: لقاح “كورونا” متاح للطلبة “البدون” بمركز الكويت للتطعيم

‏أعلنت وزارة التربية ممثلة في الإدارة العامة للتعليم الخاص عن تحديد يوم السبت الموافق 02/10/2021 موعدًا للتطعيم ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) للطلاب والطالبات من فئة محددي الجنسية، وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحا وحتي الساعة الخامسة مساءً في مركز الكويت للتطعيم أارض المعارض بمنطقة مشرف قاعة رقم (6) علي النحو التالي:

• من الساعة 10 صباحا حتي الساعة 2 مساء للطلبة من عمر 12 سنة حتى الطلاب المقيدين بالصف التاسع

• من الساعة 2 مساء وحتى الساعة 5 مساء للطلبة المقيدين بالصف العاشر حتي نهاية المرحلة الثانوية

ونوهت الوزارة بضرورة احضار الطلبة ما يثبت هوياتهم من خلال بطاقة المراجعة الأمنية أو شهادة الميلاد أو أي إثبات آخر، مع ضرورة تزويد وزارة الصحة حينها برقم تلفون الطالب/ولي الأمر للتواصل وارسال مواعيد الجرعة الثانية.