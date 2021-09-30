القبض على 3 سعوديين خطفوا آسيويين في محطتي وقود بسيارة تحمل لوحة كويتية بحائل

ألقت شرطة منطقة حائل في السعودية القبض على 3 مواطنين سعوديين ارتكبوا حادثتي اعتداء وسلب بحق مقيمين يعملان في محطتي وقود.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل المقدم سامي الشمري إن «المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأشخاص، أسفرت عن القبض على 3 مواطنين في العقد الثاني والثالث من العمر، ارتكبوا حادثتي اعتداء وسلب على مقيمين يعملان في محطتي وقود، وضبط بحوزتهم مواد مخدرة، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة».

وأظهر فيديو لكاميرات المراقبة داخل محطة الوقود وتم تداوله على نطاق واسع، سيارة تحمل لوحة كويتية وهي تتزود بالوقود، بينما كان أحد ركاب السيارة خارجها يترصد للعامل الذي يعمل على تزويدها بالوقود، قبل أن يدخل العامل للسيارة عنوة ومن ثم الفرار من موقع الحادث.

ولم يتم الإعلان بعد عن كيفية استخدامهم اللوحة الكويتية للسيارة.