وكيل وزارة الداخلية يصدر تعميما بمنع ممارسة رياضة المشي وركوب الدراجات الهوائية على جسر جابر

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية ، انه من منطلق الحرص على سلامة مرتادي الطريق وحماية للارواح والممتلكات ، و ارتفاع معدلات الحوادث المرورية في الآونه الاخيرة على جسر جابر .

أصدر وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ فيصل نواف الأحمد الجابر الصباح تعميما بمنع ممارسة رياضة المشي و ركوب الدراجات الهوائية وغيرها من الهوايات على جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح .

وتهيب الإدارة بالجميع التعاون مع رجال الأمن والالتزام بقرار المنع واتباع التعليمات والإرشادات والتقيد بالقوانين والأنظمة المعمول بها في البلاد ، حفاظاً على سلامة الجميع .

الجدير بالذكر ان على امتداد الجسر يوجد كاميرات ترصد ضبط السرعة والمراقبة.