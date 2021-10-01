كاليفورنيا تقرر إعطاء لقاح كورونا لجميع طلاب المدارس

قررت كاليفورنيا إعطاء لقاح كورونا لجميع طلاب المدارس، وذلك حسبما أفادت فضائية “العربية”، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

من ناحية أخرى، أيد كريس ويتي كبير المسئولين الطبيين في إنجلترا، اليوم، خططًا لتطعيم الأطفال الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عامًا ضد كورونا، حيث من المقرر أن يبدأ ملايين الأطفال في تلقي لقاحاتهم بدءًا من الأسبوع المقبل، وفقا لصحيفة “ديلى ميل” البريطانية.

ويقتصر البرنامج في المملكة المتحدة حتى الآن على الأطفال الذين يعانون من ظروف صحية أساسية خطيرة والشباب الذين يعيشون مع أقارب ضعفاء للغاية.