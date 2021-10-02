وزير الإعلام مفتتحاً جناح الكويت في “إكسبو”: قدمنا ما يميزنا.. وحققنا الإبهار

أكد وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري أن جناح دولة الكويت في معرض (إكسبو دبي 2020) يهدف لإبراز المشاريع التنموية الاستراتيجية للبلاد وفق رؤية (كويت جديدة 2035) فضلا عن تجسيد الأدوار الإنسانية المشهودة للكويت على مستوى العالم.

وقال الوزير المطيري في تصريح للصحافيين عقب افتتاحه الجناح ممثلا عن سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، إن مشاركة الكويت المميزة في هذا المعرض الأكبر بالعالم تعد منصة لتعزيز دورها الإقليمي والعالمي وتعمل على جذب المستثمرين الأجانب للاستثمار بالكويت.

وأضاف أن اختيار شعار «كويت جديدة.. فرص جديدة للاستدامة» للجناح الكويتي في هذه التظاهرة العالمية يأتي لتبيان جهود الكويت في تحقيق الاستدامة والتنمية والتي سيظهرها الجناح على مدى ستة أشهر هي مدة المعرض مؤكدا الحرص على مشاركة أكبر عدد من الجهات الحكومية والخاصة ومن المجتمع المدني في المعرض حيث شهد مشاركة نحو 255 جهة مختلفة.

ولفت إلى أن المشاركة الكويتية في (إكسبو دبي 2020) تتميز بوفرة الأفكار الإبداعية وبفقرات جسدت تاريخها الأصيل والتي تتسم بالإبهار والتميز لعكس صورتها الثقافية والفنية والإنسانية والتنموية للعالم موضحا أن الكويت حرصت على مشاركة مميزة بالمعرض لانجاح هذه التظاهرة العالمية.

ونقل الوزير المطيري تحيات سمو الشيخ صباح الخالد لجميع العاملين في الجناح الكويتي مشيدا بجهودهم المميزة في تجهيز موقع جناح الكويت بالمعرض الذي يقع في موقع الاستدامة وإظهاره بهذه الصورة اللائقة.

وأكد أن استضافة دولة الامارات العربية المتحدة ممثلة بإمارة دبي لهذا الحدث العالمي الكبير «تعد مبعث فخر واعتزاز كبيرين للكويت ودول مجلس التعاون الخليجي والعالم العربي» منوها بالجهود المخلصة للأشقاء بالامارات في تنظيم هذا الحدث التاريخي والتي استمرت لعدة أعوام للاعداد ولإنجاح هذا الحدث العالمي «ما يثبت أن الشباب العربي قادر على تحويل التحديات إلى فرص وقصص نجاح».

وقدم الوزير المطيري وافر الشكر وعظيم الثناء لدولة الامارات العربية المتحدة على حفاوة الاستقبال وعلى هذا التنظيم الاحترافي متمنيا لهم المزيد من التقدم والرخاء تحت قيادة رئيس الدولة سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظهما الله وكل حكام الامارات الكرام وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى لإتحاد حكام الإمارات.

وحضر حفل افتتاح الجناح رئيس هيئة دبي للطيران المدني ورئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم.