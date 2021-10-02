عناوين الصحف الكويتية ليوم السبت 02 أكتوبر 2021

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روسيا 2018
ستة مرشحين لخلافة كومان في تدريب برشلونة
منذ 12 ساعة
أضف تعليق
بيليه يخرج من المستشفى وسيخضع لعلاج كيميائي
منذ 22 ساعة
أضف تعليق
بايرن ميونخ يدهس دينامو كييف ويعزز صدارته
منذ يومين
أضف تعليق
رونالدو ينقذ اليونايتد من فخ فياريال بهدف قاتل
منذ يومين
أضف تعليق
اقتصاد
ميزانية السعودية 2022.. إيرادات متوقعة 903 مليارات ريال وتحقيق فائض في 2023
منذ يوم واحد
أضف تعليق
رسمياً.. مجلس الوزراء يطرح مزايدة استثمار جزر “جسر جابر”
منذ أسبوعين
أضف تعليق
رفع أسعار البنزين بأكثر من 30 في المئة في لبنان
منذ أسبوعين
أضف تعليق
خامس أكبر مشتر للعقار بتركيا كويتيون
منذ أسبوعين
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” هات اذنك “
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فيديو سبر
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محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
ستة مرشحين لخلافة كومان في تدريب برشلونة
منذ 12 ساعة
أضف تعليق
بيليه يخرج من المستشفى وسيخضع لعلاج كيميائي
منذ 22 ساعة
أضف تعليق
بايرن ميونخ يدهس دينامو كييف ويعزز صدارته
منذ يومين
أضف تعليق
رونالدو ينقذ اليونايتد من فخ فياريال بهدف قاتل
منذ يومين
أضف تعليق
اقتصاد
ميزانية السعودية 2022.. إيرادات متوقعة 903 مليارات ريال وتحقيق فائض في 2023
منذ يوم واحد
أضف تعليق
رسمياً.. مجلس الوزراء يطرح مزايدة استثمار جزر “جسر جابر”
منذ أسبوعين
أضف تعليق
رفع أسعار البنزين بأكثر من 30 في المئة في لبنان
منذ أسبوعين
أضف تعليق
خامس أكبر مشتر للعقار بتركيا كويتيون
منذ أسبوعين
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