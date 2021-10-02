قطر.. بدء توافد الناخبين على مراكز الاقتراع

توجه القطريون، ابتداء من الساعة 8 من صباح اليوم السبت، إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات لمجلس الشورى.

ويختار القطريون، في هذا اليوم الانتخابي الذي تغلق فيه الصناديق عند الساعة 6 مساء، 30 من أصل 45 عضواً في مجلس الشورى، ويعيّن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد 15 عضوا.

ويفوز المرشح الذي يحصل على الأغلبية النسبية لعدد الأصوات الصحيحة للناخبين، وفي حالة التساوي بين مرشحين أو أكثر يقوم رئيس اللجنة بالاقتراع بينهما ويفوز من جاءت نتيجة القرعة لصالحه.

ووصل إجمالي المرشحين المتنازلين عن خوض الانتخابات إلى 50، وذلك في آخر أيام التنازل عن خوض الانتخابات المحددة من قبل وزارة الداخلية، ليصبح إجمالي عدد المتنافسين على مقاعد الشورى 234 مرشحا ومرشحة بعد أن كان 284.

وفي 29 يوليو الماضي، أصدر أمير قطر، قانون انتخاب مجلس الشورى، الذي جعل عضوية المجلس تتم عبر الاقتراع السري المباشر.