رئيس الفلبين يعلن اعتزامه ترك العمل بالسياسة

أعلن الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي اليوم السبت، أنه لن يترشح لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، وسينسحب من الحياة السياسية، ما قد يمهد الطريق لابنته لخوض المنافسة على أعلى منصب في البلاد، وفق ما ذكرته فرانس برس.

وأضاف دوتيرتي «الشعور السائد لدى الفيليبينيين هو أنني لست مؤهلاً، وأن الترشح لمنصب نائب الرئيس سيكون انتهاكاً للدستور» موضحاً «أعلن اليوم انسحابي من الحياة السياسية».

من جهته، أشار السناتور كريستوفر «بونج» جو الذي ينتمي للحزب الديمقراطي الفلبيني سلطة الشعب، وهو حزب دوتيرتي، إنه سيخوض السباق بدلاً من الرئيس.