سفارة الكويت لدى سلطنة عمان تحذر المواطنين من إعصار “شاهين”

أهابت سفارة دولة الكويت لدى سلطنة عمان اليوم السبت بجميع المواطنين الكويتيين الموجودين في السلطنة توخي الحيطة والحذر والالتزام بمقرات سكنهم تحسبا لتأثيرات الإعصار المداري «شاهين».

كما حثت السفارة في بيان لها، المواطنين الكويتيين على ضرورة اتباع الإرشادات والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة في السلطنة ضمانا لسلامتهم.

ودعت السفارة أيضا المواطنين الكويتيين الموجودين في السلطنة إلى التواصل معها في حال الحاجة إلى المساعدة أو الاستفسار على الأرقام التالية: «0096824699626 – 0096824699627 – 0096892870055».

يذكر أن السلطات العمانية قررت في وقت سابق اليوم منح إجازة رسمية للقطاعين العام والخاص غدا الأحد وبعد غد الاثنين نظرا للأجواء المناخية “الاستثنائية” في ضوء استمرار الإعصار المداري «شاهين» في التحرك نحو سواحل السلطنة المطلة على بحر عمان.

وذكرت هيئة الطيران المدني العمانية في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن الإعصار يتمركز حاليا على دائرة عرض 2ر24 درجة شمالا وخط طول 61.8 درجة شرقا ويبعد مركزه حوالي 320 كيلو مترا عن محافظة مسقط فيما تبعد أقرب كتلة سحب ركامية 190 كيلو مترا في حين تقدر سرعة الرياح حول المركز بما يتراوح بين 116 و150 كيلو مترا في الساعة.