“الصحة”: إعفاء الطلبة الحاصلين على جرعة واحدة للقاح “كورونا” من المسحة الأسبوعية

قالت وزارة الصحة إن المسحة الأسبوعية مطلوبة فقط للفئة العمرية من 12 عاما فما فوق ممن لم يتلقوا أي جرعة من اللقاح المضاد ل(كورونا) مشيرة إلى أن كل من يفوق 12 عاما وتلقى جرعة أو جرعتين من اللقاح لا يطلب منه عمل مسحة أسبوعية.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم السبت إلى أنه حرصا على صحة وسلامة الطلبة وانسيابية سير العملية التعليمية فإن الفرق الفنية التابعة للوزارة ستقوم بعمل مسحات عشوائية داخل المدارس متمنية للجميع موفور الصحة والسلامة.

وبينت أن ذلك يأتي في إطار العودة الآمنة إلى المدارس وضمانا لصحة وسلامة الأبناء الطلبة مجددة الدعوة إلى المبادرة للتطعيم للفئات العمرية المشمولة في أخذ لقاح (كوفيد-19).

وأكدت الوزارة أن صحة الأبناء الطلبة والأمن الصحي للبلاد أولى الأولويات ومحور الإجراءات التي تطبقها الوزارة مشيرة إلى أن الدولة تسخر لها الدولة كل الامكانيات للحفاظ على ما تحقق من نجاحات بفضل الوعي المجتمعي.