مصرع رسام الكاريكاتير المسيئ للرسول في حادث سير مروع

لقى رسام الكاريكاتير السويدي لارش فيلكس، صاحب الكاريكاتير المسيء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، مصرعه في حادث سير بشع.

وقتل الرسام البالغ 75 عاما مع رجلي شرطة كانا برفقته بعد اصطدام سيارتهم مع شاحنة، وفق ما أكدت الشرطة السويدية لوكالة فرانس برس.

وقال متحدث باسم الشرطة لفرانس برس «يتم التحقيق بالحادث مثل أي حادث سير آخر. لكن لأن الأمر يتعلق أيضا بمقتل شرطيين، تم تكليف قسم خاص في مكتب المدعي العام بهذا التحقيق».

ووقع الحادث بالقرب من بلدة ماركاريد الصغيرة عندما اصطدمت السيارة التي كان فيلكس يستقلها بشاحنة، حيث اشتعلت النار بالمركبتين لكن تم إنقاذ سائق الشاحنة الذي يخضع الآن للعلاج في المستشفى، وفق الشرطة.

وأشار بيان للشرطة الى أن سبب الحادث ليس واضحا.

وقالت رئيسة الشرطة الإقليمية كارينا بيرسون «الشخص الذي كنا نقدم له الحماية توفي مع اثنين من رجال الشرطة في هذه المأساة الحزينة التي لا يمكن تصورها».

وعاش فيلكس تحت حماية الشرطة منذ عام 2007 إثر تلقيه تهديدات لتناوله النبي محمد صلى الله عليه وسلم في رسوم كاريكاتيرية.

المصدر: وسائل إعلام