سلطنة عمان: 7 وفيات جديدة جراء “شاهين”

ذكر المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة في سلطنة عمان على حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم إنه سجل سبع وفيات جديدة جراء رياح عاتية وأمطار غزيرة مصاحبة للعاصفة شاهين.

وأودت العاصفة بحياة أربعة أمس بينهم طفل.

وذكرت هيئة الطيران المدني اليوم إن أحدث البيانات تشير إلى انحسار العاصفة، لكنها حذرت من احتمال هطول أمطار في مناطق متفرقة.

وحضت الهيئة السكان على توخي الحذر في عبور الأودية وتجنب المناطق المنخفضة.

وقالت السلطات العمانية إنه لدى اجتياح عين الإعصار اليابسة أمس كان مصحوبا برياح تتراوح سرعتها بين 120 و150 كيلومترا في الساعة، وإنه دفع بأمواج يصل ارتفاعها إلى عشرة أمتار.

وعرضت محطات تلفزيونية عمانية لقطات لسيارات وسط المياه وأفراد يحاولون شق طريقهم في الفيضانات. وعرض التلفزيون الرسمي طائرة هليكوبتر تنقذ أناسا في مناطق تغمرها المياه.

وتتوقع السلطات هطول أمطار غزيرة ببعض المناطق محذرة من احتمال حدوث سيول.