مجلس الوزراء‬⁩ يناقش ⁧‫الحوار الوطني‬⁩

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، اليوم الاثنين، رئاسة رئيس مجلس الوزراء، الشيخ صباح الخالد.

واستمع المجلس إلى شرح الخالد حول توجيهات سمو الأمير في شأن البدء في الحوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، حيث تمت مناقشة الأبعاد الدستورية والسياسية المتصلة بالحوار الوطني وانعكاساتها على الظروف التي تشهدها الساحة المحلية.

الحوار الهادئ

وشدد المجلس على ضرورة نبذ الخلافات بين السلطتين وتسييد الحوار الهادئ والاحتكام إلى نصوص الدستور والقانون، مؤكدا أن ذلك سيكون مدخلاً لبداية علاقات متوازنة من شأنها تحقيق الاستقرار في البلاد وتحقيق تطلعات الشعب الكويتي الوفي.

الاقتراب من المناعة

من ناحية أخرى، أحاط وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الصحة بالإنابة المجلس علماً بآخر مستجدات الوضع الوبائي في دولة الكويت جراء جائحة كورونا، والذي مازال يشهد من واقع الإحصاءات ولله الحمد استمرار معدل الانخفاض في أعداد الإصابات ومن يتلقى العلاج في أجنحة كوفيد والعناية المركزة، حيث بلغت نسبة الإصابات اليومية لعدد المسحات 0،19 في المئة، مؤكداً على أن تسارع وتيرة التطعيم باللقاح المضاد للفيروس والتوسع فيها انعكس على تحسن المؤشرات والاقتراب من تحقيق المناعة المجتمعية.

وقد أعرب المجلس عن بالغ ارتياحه لاستمرار تحقيق المؤشرات الإيجابية، مؤكداً بأهمية مواصلة الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية وكل ما من شأنه الاسهام باحتواء انتشار الفيروس في البلاد تمهيداً للعودة إلى الحياة الطبيعية، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ الكويت ومن يعيش على أرضها من كل سوء.

إكسبو دبي.. وجناح الكويت

واستمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه ممثل سمو رئيس مجلس الوزراء وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب حول نتائج مشاركته في معرض أكسبو دبي 2020 العالمي، وبفعاليات افتتاح جناح دولة الكويت المشارك في المعرض يوم الجمعة الماضي تحت عنوان (كويت جديدة… فرص جديدة للاستدامة).

وبارك مجلس الوزراء لدولة الإمارات العربية الشقيقة افتتاح معرض أكسبو دبي 2020 العالمي الذي يعد أكبر حدث بشري تستضيفه منطقة الشرق الأوسط وأكبر ملتقى لتبادل الثقافات والعلوم والأفكار والإنجازات الحديثة، متمنياً لدولة الإمارات العربية الشقيقة مزيد من التقدم والازدهار.

وقد أثنى المجلس على التصميم الخارجي والشكل المميز الجذاب الذي برز به جناح دولة الكويت والذي يقدم صورة كاملة عن تاريخ الكويت ونهضتها واقتصادها ودورها الإنساني وتطلعها إلى مستقبل مشرق، وإبراز إنجازاتها في مواجهة جائحة كورونا.

انتخابات قطر

تقدم مجلس الوزراء بخالص التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، وإلى دولة قطر الشقيقة حكومة وشعباً بنجاح أول انتخابات تشريعية لاختيار أعضاء مجلس الشورى

وأشاد بالمشاركة الكبيرة للشعب القطري الشقيق في عملية الاقتراع والتي جسد فيها حرصه البالغ للقيام بواجبه الوطني، متمنياً أن يحقق لدولة قطر الشقيقة كل ما تتطلع إليه من تقدم وازدهار في ظل قيادته الحكيمة

تعزية الإمارات

أعرب مجلس الوزراء عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة والشعب الإماراتي الشقيق بضحايا سقوط طائرة إسعاف أثناء تأدية الواجب،سائلاً المولى القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم ذويهم جميل الصبر وحُسن العزاء

أعرب المجلس عن تعاطف دولة الكويت وتضامنها الكامل مع كل من سلطنة عمان ودول الإمارات العربية المتحدة الشقيقتين جراء الإعصار المداري شاهين الذي أدي إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، وأشاد المجلس بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الشقيقتين لضمان سلامة المواطنين والمقيمين والممتلكات

ضحايا «شاهين»

وعبر المجلس عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى الاشقاء في سلطنة عمان قيادةً وحكومةً وشعباً وإلى أسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل متضرعاً الى الباري عز وجل بأن يحفظ سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة وشعبيهما الشقيقين من كل سوء.

اعتداءات الحوثي

وعبّر مجلس الوزراء عن إدانة واستنكار دولة الكويت وبأشد العبارات استمرار محاولات ميليشيا الحوثي تهديد أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر استهداف المدنيين والمناطق المدنية في عدد من المدن بعدد من الطائرات المسيرة

وأكد أن استمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة واستقرار المنطقة يشكل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والإنساني ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها