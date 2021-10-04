توقف واتساب، وفيسبوك، وإنستاجرام عالميًا لساعات

تعطّلت جميع مواقع وخدمات شركة فيسبوك والتي تتضمّن كلًا من التطبيق الرئيسي، وتطبيق ماسنجر، وإنستاجرام، وصولًا إلى واتساب. وبدأت أعطال منصات فيسبوك في الظهور في حدود الساعة السابعة مساءًا بتوقيت السعودية.

وفشلت الشركة في حل المشكلة لساعات طويلة بعد ظهور العطل. لكنها من ناحية أخرى نشرت على حسابات واتساب، وفيسبوك، وإنستاجرام الرسمية على تويتر موضّحة أنها مستمرة في العمل على حل المشكلة.

وقد عانى سهم فيسبوك من هبوط مستمر بسبب هذه الأعطال من ناحية، وبسبب الأخبار السلبية التي تحيط بالمنصة في الفترة الحالية، حيث انخفضت قيمة السهم بما وصل إلى 5.3% حسب رويترز.

يعود السبب وراء توقف خدمات الشركة لتغيير عناوين DNS الخاصة بخوادم المنصة. وذلك حيث لم يتم تحويل المستخدمين للخوادم بشكل طبيعي عند الدخول إلى التطبيق أو حتى عند محاولة زيارة مواقع الشركة عبر المتصفح.

ويتم استخدام عناوين DNS في الربط بين أسماء النطاقات مثل Facebook.com وبين الخوادم نفسها. وقد حدثت مشكلة مشابهة في وقت سابق لشركة Akamai Technologies Inc وتسببت في توقف عدد كبير من المواقع منذ عدة أشهر.

ويرى الخبراء الأمنيين أن ما حدث ليس نتيجة لمحاولة اختراق، وغالبًا حدثت المشكلة بسبب خطأ داخلي من أحد الموظفين. وهذا الخطأ تسبب في عدم إمكانية الوصول إلى الخوادم كما سلف الذكر.

ويمكن أن يكون العطل تسبب بفعل طرف خارجي، إلا أن احتمال أن يكون بسبب هجمة اختراق هو احتمال منخفض جدًا. ولم توضح الشركة على أيٍ من حساباتها على تويتر عن الموعد المتوقع لعودة الخدمة، علمًا أنها متوقفة لمدة 4 ساعات أثناء تحرير هذا الخبر.

وحسبما أوضحت بعض الأطراف المقربة من الشركة فإن عملية استعادة الخدمات أصعب من أي وقت ماضي وتحتاج لوقت أطول نظرًا لأن الموظفين قد فقدوا الوصول إلى لوحات التحكم الخاصة بها وبعض الأدوات الخاصة بالعمل.

وحسب موقع DownDetector والذي يعطي مؤشر عن مدى تعطل المواقع عالميًا فإن منتجات ومواقع الشركة معطلة حول العالم. وقد أبلغ أكثر من 50,000 شخص عن تعطل الخدمات عندهم في الساعات الأخيرة.

ويُذكر أن الشركة قد عانت من توقف مشابه في منتجاتها وخدماتها في يوليو ومارس الماضيين. كما أن استخدام خواص تسجيل الدخول عبر حساب فيسبوك قد توقفت هي الأخرى.